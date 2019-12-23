Сергей Светлов: «Уже с командой поговорил»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (0:5).

— Прежде всего, хотелось бы сказать пару слов болельщикам. Как-то у нас сегодня игра не получилась. Хотели, но соперник поставил нас в такое неудобное положение, провел очень хорошую и активную игру, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — С соперником не справились. Что-то у нас сегодня эмоциональности не хватило, чтобы перебороть и довести игру хотя бы до логического конца. Были эпизоды, были всплески. Как будто бы неплохие, но, в целом, игра была пустоватой и безэмоциональной с нашей стороны. В чем причина, сейчас будем разбираться.

Я уже с командой поговорил, все очень больно отреагировали на сегодняшнюю игру. Не такую хорошую, как мы дома обычно показываем. Поэтому я перед болельщиками сегодня извиняюсь. Бывают такие моменты. Хочется, чтобы их вообще не было. Ребята услышали меня, мы сейчас неплохо пообщались в раздевалке. Я уверен, что следующая игра будет совсем другая. И те эмоции, то желание игры и побед, которые мы все хотим, они будут. Я в этом уверен.