Сергей Широков возмутился, что болельщики в Астане не встали при исполнении гимна РФ

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков во время флэш интервью во втором перерыве гостевого матча против «Барыса» выразил возмущение, что зрители в Астане не встали со своих мест во время исполнения российского гимна.

«С детства учат, что когда гимн страны играет — нужно вставать. Много людей сидели сегодня во время российского гимна. Я думаю, это неприемлемо», — сказал Широков.