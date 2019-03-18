Сергей Широков: "Испугались ли Рыспаева? Кто это?"

Нападающий "Авангарда" Сергей Широков подвел итоги третьего матча полуфинала "Востока" против "Барыса" (5:0). Счет в серии – 2-1 в пользу "ястребов".

– Сегодня нет проблем, 5:0 выиграли – готовимся дальше, - сказал Широков.

– Как отражается на игре отсутствие ваших постоянных партнеров?

– Хорошо сработало большинство. Было много моментов, и здорово, что много реализовали.

– Уровень агрессии соперника не покоробило?

– Мы фокусируемся на своей игре. У них хорошая команда, счет 2-1 в серии.

– Испугались, когда Дамир Рыспаев приехал?

– Кто это? Все? Спасибо! (Алексей Шевченко)