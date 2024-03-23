Коньков: «Даже если Билялетдинов уйдет с поста главного тренера, он принесет много пользы как консультант»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал уход Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».
«Если Билялетдинов самостоятельно принял решение об уходе с поста главного тренера, то это одно дело. Если же это решение приняло руководство, то это другой вопрос. Может быть, Зинэтула Хайдарович еще поработает тренером в другой команде? Понятно, что к игре «Ак Барс» было много критики. Но надо понимать, что у каждого тренера есть свое видение игры и того, как добиваться результата. Билялетдинов — профессионал. Это человек, который в нашем хоккее добился больше всего славы, известности, побед. Это уважаемый человек. Даже если он уйдет с поста главного тренера, он принесет много пользы как консультант, передающий свой опыт», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.
Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4). В нынешнем розыгрыше плей-офф казанцы проиграли в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.
|Восточная конференция
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|1
|Металлург Мг
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|68
|43
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|Сал. Юлаев
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|Ак Барс
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|Автомобилист
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|Нефтехимик
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|69
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|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|23.03
|14:30
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|23.03
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -