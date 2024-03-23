Коньков: «Даже если Билялетдинов уйдет с поста главного тренера, он принесет много пользы как консультант»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал уход Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».

«Если Билялетдинов самостоятельно принял решение об уходе с поста главного тренера, то это одно дело. Если же это решение приняло руководство, то это другой вопрос. Может быть, Зинэтула Хайдарович еще поработает тренером в другой команде? Понятно, что к игре «Ак Барс» было много критики. Но надо понимать, что у каждого тренера есть свое видение игры и того, как добиваться результата. Билялетдинов — профессионал. Это человек, который в нашем хоккее добился больше всего славы, известности, побед. Это уважаемый человек. Даже если он уйдет с поста главного тренера, он принесет много пользы как консультант, передающий свой опыт», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4). В нынешнем розыгрыше плей-офф казанцы проиграли в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.