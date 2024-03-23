Бабаев: «У такой команды, как СКА, шансы отыграться есть всегда»

Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал победу «Автомобилиста» над СКА в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет серии 3-0.

«Большой неожиданности в этом нет. Есть неожиданность в счете 0-3. «Автомобилист» на ходу, а у СКА много травмированных игроков, пришлось перетряхивать состав и вызывать игроков из резерва. Но серия еще не закончена. Игроки СКА будут сражаться до последнего. Хотя «Автомобилист» вряд ли отпустит, он играет закрыто и практически ничего не дает сделать сопернику. Тяжелая серия для СКА оказалась.

У такой команды, как СКА, шансы отыграться есть всегда. Но соперник почувствовал момент, что можно зацепиться. Если СКА не сможет сломать эту систему, будет тяжело. «Автомобилист» почуял запах крови, отыграться с 0-3 – реально тяжело. Если СКА спасется, то будет героем», – цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

Четвертая игра между командами состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало – в 14.30 по московскому времени.