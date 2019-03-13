Сергей Иванов: "Матчи НХЛ – КХЛ? Надо проводить хотя бы три в год"

Экс-министр обороны РФ Сергей Иванов пообщался с журналистами во время первого матча полуфинала Западной конференции ЦСКА – "Динамо" в Москве.

– Пропустил гол, не везет (во время разговора ЦСКА забросил третью шайбу), – сообщил Иванов. – Всем известно, что я болельщик ЦСКА. Это главный спортивный бренд России. Я его возродил, будучи министром обороны.

– Для вас хоккей зрелищный или баскетбол ничего не заменит?

– Откровенно скажу – арена очень хорошая, но добираться сюда даже мне нелегко. Все забито.

– На метро не пробовали?

– Пробовал по-всякому. На "Мегаспорт" простому болельщику добираться удобнее. Когда футбольный ЦСКА играл в Химках, это было ужасно. Сейчас у них замечательная арена рядом с метро ЦСКА. В любом случае эта арена не сопоставим со старой намоленной ареной. Там полный зал 5 тысяч, здесь даже полупустой 8-9, а полный – 12.

– Когда хоккейный ЦСКА сыграет с клубами НХЛ?

– Это вопрос к лиге. Если бы клубы КХЛ играли бы несколько раз в год с клубами НХЛ, было бы здорово. У обеих лиг занятые график, но если проводить, то хотя бы игры три. Это привлечет и болельщиков, и коммерческую составляющую. (Евгений Белоусов)