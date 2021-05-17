Сергей Гимаев: «Всегда находились хейтеры, которые говорили, что я играю из-за отца»

Бывший защитник ЦСКА, «Сибири» и еще нескольких клубов КХЛ Сергей Гимаев в интервью каналу «СЭ» «Соколиная охота» рассказал о том, какие слухи сопровождали его во время игровой карьеры.

— Мешала ли известность твоего папы тебе в хоккее или помогала?

— Всегда находились хейтеры, которые говорили, что я играю из-за папы, постоянно тюкали. Когда был ребенком, подростком, переживал по этому поводу. Лукавят те, кто говорит, что об этом не думает. Но я сыграл 600 матчей в КХЛ, 1000 — если брать вместе с Суперлигой, Первой лигой. И чем становился старше, тем меньше становилось завистливых людей, понимали, что я сам из себя что-то представляю. Уже не обращал внимания на злые языки.

— Никогда не было такого: приходишь в раздевалку и слышишь — «сегодня он будет играть в первой пятерке, потому что у него папа — Гимаев»?

— В лицо такое не говорили, за спиной — однозначно было, я это знал. Но можно спросить тех, кто был со мной в команде, они знали, какой я человек, как я отношусь к делу. Когда ближе со мной знакомились, такие разговоры уходили.