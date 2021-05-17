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Сергей Гимаев: «Папа говорил, что ему неважно, каким я стану хоккеистом»

13:20
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Бывший защитник ЦСКА, «Сибири» и еще нескольких клубов КХЛ Сергей Гимаев в интервью каналу «СЭ» «Соколиная охота» рассказал о своем отце, известном в прошлом комментаторе и тренере Сергее Гимаеве. Он ушел из жизни 18 марта 2017 года.

— Многие хоккеисты говорят, что твой папа — человек с большим сердцем и большой душой. Он всегда такой был?

— Прежде всего, он мой папа, мне тяжело судить, каким он был для других. Он говорил, что ему неважно, каким я стану хоккеистом. Ему важно было, каким я стану человеком. Его миссия была сделать из меня нормального парня. Я думаю, что он верил во фразу «Как ты относишься к людям, так и люди относятся к тебе».

— Я слышала историю, что родители тебе как-то привезли конфеты, а папа сказал тебе их раздать всем ребятам.

— Да, было такое. Мама мне привезла сладости, и папа сказал поделиться со всеми. И я со слезами на глазах пошел раздавать конфеты, но многие ребята со мной тоже потом поделились.

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