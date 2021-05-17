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Теденбю может продолжить карьеру в минском «Динамо»

12:15
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Шведский нападающий Маттиас Теденбю может продолжить карьеру в минском «Динамо», утверждает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш». У форварда есть предложения и от других клубов КХЛ, но Минск выглядит наиболее предпочтительным вариантом для хоккеиста.

Предыдущий сезон Теденбю играл за «Витязь». В 54 матчах регулярного чемпионата он отметился 35 (17+18) очками. До КХЛ игрок выступал в Швейцарии, Швеции и Северной Америке.

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