Шведский нападающий Маттиас Теденбю может продолжить карьеру в минском «Динамо», утверждает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш». У форварда есть предложения и от других клубов КХЛ, но Минск выглядит наиболее предпочтительным вариантом для хоккеиста.

Предыдущий сезон Теденбю играл за «Витязь». В 54 матчах регулярного чемпионата он отметился 35 (17+18) очками. До КХЛ игрок выступал в Швейцарии, Швеции и Северной Америке.