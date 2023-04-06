Федоров: «Следующая игра будет иметь совершенно иное значение для обеих команд»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после победы своей команды над СКА (4:0) в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина.

— Что скажете о сопернике?

— На данный момент мы прекрасно понимаем, что СКА — катающаяся команда. Они любят контролировать шайбу. Мы больше концентрируемся на нашем хоккее, как видите, говорим здесь о своих проблемах. Следующая игра будет иметь совершенно иное значение для обеих команд.

— Плотников трижды удалился. Были удивлены тому, что Сергей был удален за симуляцию?

— Опять приходится наш судейский корпус. Скажу не о нем. Там люди работают, стараются. Лучше сказать про игрока, который эмоционально подходит к игре. Он делает все возможное, чтобы преимущество было у его команды. Это было решение арбитра. Не думаю, что наши ребята думают об экстра-паданиях. Мы за мужественный, честный хоккей.

— Можете оценить антураж?

— На улице часто не бываю. В автобусах, отелях, на ужине, обеде, во дворцах бываю. В Питере было очень много снега, ветра, как будто мы в зиму приехали.

— Болельщики?

— Без шестого игрока сложно что-то делать. Для них мы играем. Ребята это четко понимают, стараются каким-то способом всегда благодарить их. Вне льда стараются раздавать автографы. Они делают в этом плане хорошее дело. Даже болельщики другой команды достаточно солидно себя ведут в этом плане.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.