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Сергей Федоров рассказал о проблемах ЦСКА с составом

20:00
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал отсутствие Никиты Нестерова, Антона Слепышева, Александра Попова в составе на матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:4).

— Я надеюсь, что до Нового года ребята появятся в составе. Пока что прогнозы врачей положительные, — отметил Федоров.

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 28 декабря против московского «Динамо».

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Надежда Тонконог все материалы автора
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