Сергей Федоров рассказал о проблемах ЦСКА с составом

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал отсутствие Никиты Нестерова, Антона Слепышева, Александра Попова в составе на матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:4).

— Я надеюсь, что до Нового года ребята появятся в составе. Пока что прогнозы врачей положительные, — отметил Федоров.

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 28 декабря против московского «Динамо».