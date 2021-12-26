Рижское «Динамо» по буллитам переиграло «Куньлунь»

Рижское «Динамо» переиграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Рижане уступали к началу третьего периода со счетом 0:2, но смогли перевести матч в овертайм.

В итоге, исход встречи решался в серии буллитов, где точнее были хозяева льда.

В таблице Западной конференции «Динамо» с 34 очками располагается на последней строчке. «Куньлунь», потерпевший девятое поражение подряд, замыкает таблицу Восточной конференции, имея в активе 25 очков.

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«Динамо» (Рига) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Вонг — 14 (Йип, П. Фу), 4:04 — 0:1. Уэрек — 5 (Спроул, Челиос), 39:13 — 0:2. Елисеев — 12 (бол., Карсумс), 41:46 — 1:2. Скарлетт — 4 (Радил, Карсумс), 59:52 — 2:2.

Победный буллит: Дарзиньш.

Вратари: Гудачек — Смит.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 54 (13+17+23+1) — 19 (6+8+3+2).

Судьи: Акузовский, Раводин.

26 декабря. Рига. «Арена Рига».