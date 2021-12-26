Даррен Дитц: «Хорошие впечатления, первый гол, главное, что помог команде»

Защитник ЦСКА Даррен Дитц поделился эмоциями после игры регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:4). В этой встрече он забросил первую шайбу в составе московского клуба.

— Хорошая игра была, сложная, мы это знали, хороший соперник. Но мы продолжали играть в свою игру, проявили терпение и выиграли, ребята молодцы.

— Поделитесь впечатлениями по трем проведенным матчам и заброшенной сегодня шайбе.

— Хорошие впечатления, первый гол, главное, что помог команде. Почувствовал поддержку от болельщиков, здорово, очень тепло приняли меня, это очень приятно.

— Как проходил процесс адаптации? Столкнулись с какими-то трудностями?

— Да, было немного сложно, я перешел сюда в перерыве, почти не тренировался. Ребята помогли и продолжают помогать адаптироваться, приняли очень тепло. Они помогают мне чувствовать себя комфортно и играть в свою игру.

— Держали ли игроки в голове сегодняшний праздник? Как отнеслись к игре в такой день?

— Конечно, это большой праздник. Но мы старались относиться к этой игре так, как к любой другой. С такой же концентрацией, как и на остальные матчи.

— Как вам в Москве? Как обустроились?

— Только вот переехал в квартиру. В Москве очень здорово. Еще не привык к пробкам, их в таком масштабе я не видел еще в жизни. Но, думаю, привыкну. Здесь еще теплее.