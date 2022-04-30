Воробьев продлит контракт с «Металлургом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в ближайшие дни продлит контракт с клубом. Об этом сообщил спортивный директор «Магнитки» Сергей Гомоляко.

47-летний Воробьев тренирует клуб из Магнитогорска с 2019 года. Российский специалист ранее тренировал СКА и сборную России.

30 апреля «Металлург» проиграл ЦСКА (1:4) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Армейцы завоевали трофей (4-3 — счет в серии).

ЦСКА во второй раз в истории выиграл плей-офф КХЛ. Первая победа была одержана в 2019 году.