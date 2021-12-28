Марьямяки остался доволен игрой «Йокерита» в матче против «Куньлуня»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:1).

«Мы хорошо провели этот матч с самого начала до конца. Я доволен тем, как сегодня действовали наши хоккеисты, как уверенно они играли. Так что в Москву на игру против ЦСКА мы летим в приятном настроении. В какой-то момент у нас выбыло восемь игроков основного состава, но теперь ситуация начинает выправляться. Конечно, нам надо хорошо играть, несмотря на состав. В последних десяти матчах мы тратили 23 броска на гол, в то время как соперник — всего семь. Это очень раздражало», — цитирует тренера сайт КХЛ.