Сергей Федоров: «Каменев сразу с корабля попал на бал»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:0).

— Хороший матч, хороший соперник. Другого мы и не ожидали. Считаю, что вовремя забили большинство. Тяжело играть с таким соперником, когда проигрываешь одну-две шайбы. После забиты шайб позиционно сыграли неплохо, особенно в зоне обороны — шайба шла вперед. Рад за ребят, что выполняют те вещи, о которых мы говорим, которые стараемся тренировать. Сегодня чувствовалось плечо партнера, чувствовалась команда, — цитирует тренера сайт москвичей.

— Были ли в этом сезоне более приятные победы для вас по чувствам после матча?

— Я думаю, да. Вы сами понимаете, что если возвращаться к моему назначению, то первые победы были ценны, дороги, напряженны, интенсивны. Они все разные. Как я уже говорил, просто рад за ребят, за то, что они сделали на льду.

— Сегодня на раскатке получил Сергей Плотников. Насколько серьезное повреждение? И как пришли к тому, что вместо него выходил защитник Джон Гилмор?

— По Сергею много не скажу: он травмировался во время разминки перед игрой. Насчет Джона Гилмора, приняли такое решение, попробовали его в первом периоде. Мы понимали, что с таким катанием он может достаточно неплохо влиться в звено к Владу Каменеву и Косте Окулову, помочь своим катанием в определенном давлении, особенно, когда он без шайбы.

— Сегодня был особенный матч для Каменева, он никогда этого не скрывал. Можете ли оценить его игру сегодня и тот период, который он провел в команде?

— Знаете, у нас был определенный дефицит игроков. Влад сразу с корабля попал на бал. Я очень рад, что ему быстро удалось сориентироваться в каких-то концепциях игры команды с шайбой и без шайбы. Я очень рад, что физически он выдержал, а это действительно были тяжелые времена для нашей команды, ту нагрузку. И сегодня сыграл очень и очень достойно, очень хорошо.