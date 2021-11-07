Брагин — о поражении от ЦСКА: «Скажу так: у них сработало большинство, а у нас нет. Вот и весь результат»
Главный тренер СКА Валерий Брагин раскритиковал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:4).
— Скажу так: у них сработало большинство, а у нас нет. Вот и весь результат. Играли в общем неплохо, где-то даже с преимуществом, но такие матчи бывают, — приводит слова тренера сайт питерцев.
— Во многом исход матча решил Каменев. Напомните, почему он оказался не нужен в СКА.
— Я уже объяснял эту тему. Появились новые игроки, которые нам были нужны. А ЦСКА хотел равноценный обмен.
— Как проведете 10-дневную паузу?
— Отдохнем, потренируемся и будем дальше работать.
— Все ли игроки вернутся после перерыва: Ожиганов, Бурдасов?
— Мы надеемся на это.
— В чем разница между нынешним ЦСКА и тем, с которым вы играли в апреле?
— Не знаю, сегодня они сыграли чисто на результат, без большого риска. Показали примерно тот же свой хоккей.
— Руководители московских армейцев заявляли, что они будут играть в атакующий хоккей.
— Сегодняшняя игра существенных изменений не показала.
— Показалось, что в рекламных паузах вы в последний момент меняли защитников. Исходили из того, какое звено выходило у соперника?
— Все правильно, конечно. И еще из того, кто у нас на площадке.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-o-matchie-protiv-tsska/
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