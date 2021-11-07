Главный тренер СКА Валерий Брагин раскритиковал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:4).

— Скажу так: у них сработало большинство, а у нас нет. Вот и весь результат. Играли в общем неплохо, где-то даже с преимуществом, но такие матчи бывают, — приводит слова тренера сайт питерцев.

— Во многом исход матча решил Каменев. Напомните, почему он оказался не нужен в СКА.

— Я уже объяснял эту тему. Появились новые игроки, которые нам были нужны. А ЦСКА хотел равноценный обмен.

— Как проведете 10-дневную паузу?

— Отдохнем, потренируемся и будем дальше работать.

— Все ли игроки вернутся после перерыва: Ожиганов, Бурдасов?

— Мы надеемся на это.

— В чем разница между нынешним ЦСКА и тем, с которым вы играли в апреле?

— Не знаю, сегодня они сыграли чисто на результат, без большого риска. Показали примерно тот же свой хоккей.

— Руководители московских армейцев заявляли, что они будут играть в атакующий хоккей.

— Сегодняшняя игра существенных изменений не показала.

— Показалось, что в рекламных паузах вы в последний момент меняли защитников. Исходили из того, какое звено выходило у соперника?

— Все правильно, конечно. И еще из того, кто у нас на площадке.