Черкас: «Сейчас ЦСКА по личным встречам выше СКА»
Заслуженный тренер России, экс-голкипер СКА Сергей Черкас рассказал, что думает о поражении петербургской команды в третьем матче подряд против ЦСКА (1:2, 1:3, 2:4).
«Все три матча, которые СКА проиграл, команда играла прилично. Но небольшие оплошности, ошибки не позволили довести игры до победы. В последней дуэли петербуржцы создали огромное количество моментов. Надо забивать. Ошибки привели к тому, что ЦСКА проводил контратаки и наказывал. Я не думаю, что есть какая-то закономерность в результатах. Сейчас ЦСКА по личным встречам выше СКА. Но питерцы уже готовятся к плей-офф», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».
ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 73 очка за 51 матч. Московская команда отстает от лидера конференции — СКА на 11 очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|53
|40
|13
|84
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|53
|31
|22
|69
|4
|Торпедо
|51
|32
|19
|68
|5
|Динамо М
|52
|30
|22
|68
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|52
|20
|32
|51
|10
|Куньлунь
|53
|18
|35
|41
|11
|Сочи
|51
|6
|45
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|51
|30
|21
|68
|2
|Сибирь
|53
|32
|21
|68
|3
|Металлург
|52
|29
|23
|66
|4
|Авангард
|51
|31
|20
|66
|5
|Ак Барс
|52
|28
|24
|64
|6
|Сал. Юлаев
|52
|27
|25
|63
|7
|Адмирал
|53
|27
|26
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Амур
|51
|22
|29
|50
|10
|Нефтехимик
|52
|23
|29
|49
|11
|Барыс
|53
|22
|31
|48
|19.01
|17:00
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Трактор – Барыс
|- : -
|19.01
|19:30
|
Северсталь – СКА
|- : -
|19.01
|19:30
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|19.01
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|- : -