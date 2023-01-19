В тренерский штаб «Спартака» вошел Игорь Уланов. Андрей Марков покинул команду

В тренерский штаб «Спартака» под руководством Игоря Гришина вошел Игорь Уланов, сообщает пресс-служба клуба.

Для 53-летнего специалиста — это уже третий приход в московский «Спартак». Ранее, Игорь Уланов работал в тренерском штабе красно-белых в сезоне-2015/16 и с 2018 по 2020 год, исполняя обязанности главного тренера команды в сезоне-2018/19. Помимо «Спартака», на протяжении последних десяти лет Игорь Сергеевич работал на уровне КХЛ с «Автомобилистом», «Ладой», «Югрой» и «Куньлунь Ред Стар».

Также, тренерский штаб «Спартака», как ранее сообщал «СЭ», покидает Андрей Марков.

«ХК «Спартак» Москва благодарит Андрея Викторовича за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере» — говорится в заявление клуба.