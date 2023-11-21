Фастовский — о подписании Худобина: «Сейчас напряженный календарь, нагрузка на вратарей выпадает огромная»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание голкипера Антона Худобина.

«Мы взяли Худобина для укрепления вратарской линии. Сейчас напряженный календарь. Нагрузка на вратарей выпадает огромная. Двумя вратарями тяжеловато справиться иногда. У многих команд по 3, а то по 4 вратаря в обойме», — сказал Фастовский.