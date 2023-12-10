Серебряков: «Уверен, от матчей на «СКА Арене» люди будут кайфовать»

Вратарь СКА Никита Серебряков поделился впечатлениями от игры на «СКА Арене» в дни ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

«Здесь он, конечно, еще пока «душноватый», не совсем хороший, проскальзывает. Можно сказать, не сыгранный. Ну и плюс у меня новая форма — может, из-за этого. Конечно, ощущается масштаб и самой арены, и 20 тысяч слышно совсем по-другому. Уверен, когда здесь будут матчи, все будут кайфовать от этого», — приводит «Спорт День за Днем» слова Серебрякова.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал Дивизион Харламова, который в финале обыграл Дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.