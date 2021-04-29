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«Сент-Луис» поздравил Костина с победой в Кубке Гагарина

10:24
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«Сент-Луис» в своем Twitter поздравил форварда команды Клима Костина, выступающего в КХЛ за «Авангард» на правах аренды, с победой в Кубке Гагарина.

21-летний российский хоккеист может вернуться в НХЛ, но ему придется пройти карантин.

Напомним, «Авангард» обыграл ЦСКА в финале плей-офф КХЛ со счетом 4-2.

В 24 матчах плей-офф Костин набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+5».

«Сент-Луис» выбрали Костина под 31-м общим номером на драфте-2017. В прошлом сезоне он провел в НХЛ 4 матча и забил 1 гол.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры