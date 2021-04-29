«Сент-Луис» поздравил Костина с победой в Кубке Гагарина
10:24
«Сент-Луис» в своем Twitter поздравил форварда команды Клима Костина, выступающего в КХЛ за «Авангард» на правах аренды, с победой в Кубке Гагарина.
21-летний российский хоккеист может вернуться в НХЛ, но ему придется пройти карантин.
Напомним, «Авангард» обыграл ЦСКА в финале плей-офф КХЛ со счетом 4-2.
В 24 матчах плей-офф Костин набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+5».
«Сент-Луис» выбрали Костина под 31-м общим номером на драфте-2017. В прошлом сезоне он провел в НХЛ 4 матча и забил 1 гол.
Congratulations, @klimkostin24!! ? https://t.co/2R0ZEhoAvK— St. Louis Blues (@StLouisBlues) April 28, 2021
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