Семин поздравил Дацюка с 43-летием: «Пример истинного профессионала!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил с днем рождения российского хоккеиста «Автомобилиста» Павла Дацюка. Во вторник, 20 июля, нападающему исполнилось 43 года.

«Павел, с Днем рождения! Ты — пример истинного профессионала, отдающего хоккею любовь, мастерство, преданность! Будь здоров! Удачи тебе и твоему любимому «Автомобилисту»!» — написал Семин.

Ранее Дацюк объявил, что пока не принял решение о своем будущем и будет готовиться к сезону по индивидуальной программе.

В прошлом сезоне Дацюк провел 56 матчей за «Автомобилист» и набрал 38 (13+25) очков.