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Фальковский: «Возможность попасть в СКА предоставляется один раз в жизни»

16:15
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Защитник СКА Степан Фальковский поделился эмоциями от перехода в армейский клуб.

«Долго ли раздумывал над переходом? Возможность попасть в такую организацию предоставляется один раз в жизни, поэтому я долго не думал и с радостью принял предложение.

Ожидания от сезона? У такой команды, как СКА, может быть только одна задача — побеждать. А болельщикам хочу сказать: приходите поддерживать любимую команду и верьте в нас до конца», — цитирует Фальковского официальный сайт клуба.

Фальковский пополнил состав СКА в результате обмена защитника Лукаса Бенгтссона в минское «Динамо». С белорусским хоккеистом армейцы подписали двухлетний контракт.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/stiepan-fal-kovskii-dolgho-nie-dumal-i-s-radost-iu-prinial-priedlozhieniie-ska/

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