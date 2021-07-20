Фальковский: «Возможность попасть в СКА предоставляется один раз в жизни»
Защитник СКА Степан Фальковский поделился эмоциями от перехода в армейский клуб.
«Долго ли раздумывал над переходом? Возможность попасть в такую организацию предоставляется один раз в жизни, поэтому я долго не думал и с радостью принял предложение.
Ожидания от сезона? У такой команды, как СКА, может быть только одна задача — побеждать. А болельщикам хочу сказать: приходите поддерживать любимую команду и верьте в нас до конца», — цитирует Фальковского официальный сайт клуба.
Фальковский пополнил состав СКА в результате обмена защитника Лукаса Бенгтссона в минское «Динамо». С белорусским хоккеистом армейцы подписали двухлетний контракт.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/stiepan-fal-kovskii-dolgho-nie-dumal-i-s-radost-iu-prinial-priedlozhieniie-ska/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю