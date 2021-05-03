Стась и Хохлачев покинули «Авангард»

«Авангард» на своем официальном сайте объявил об уходе двух хоккеистов. Форварды Андрей Стась и Александр Хохлачев стали свободными агентами.

32-летний Стась выступал за омский клуб с 2-17 года. В прошлом сезоне он набрал 8 (1+7) очков в регулярном чемпионате, а также сделал 3 результативные передачи в 19 играх плей-офф.

На счету 27-летнего Хохлачев 34 (11+23) балла в 59 матчах «регулярки» и 5 (1+4) очков в 23 играх плей-офф. В команде он провел один сезон.

Напомним, что «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, в финале обыграв ЦСКА со счетом 4-2 в серии.