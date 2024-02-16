Щитов: «Если «Амур» будет придерживаться этой игры, то попадет в плей-офф»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает «Амур» фаворитом в борьбе с «Нефтехимиком» за 8-е место в Восточной конференции.

«Я еще месяца два назад предполагал, что «Амур» обгонит «Сибирь». Мне удалось посмотреть два последних матча. Хабаровчане очень мощно проводят концовку. Осталось пять игр, и у них очень высокие шансы попасть в плей-офф. В последних двух играх с «Трактором» команда очень хорошо играла в атаке и прекрасно действовала в обороне, ничего не давая сделать сопернику. Если «Амур» будет придерживаться этой игры, то попадет в плей-офф.

Мартемьянов умеет делать хорошие коллективы. «Нефтехимик» сможет попасть в плей-офф, если выиграет больше оставшихся матчей, а «Амур» проиграет «Барысу». Но у хабаровчан преимущество в два очка и более простой календарь. Думаю, что он должен проходить в плей-офф», – цитирует "РБ Спорт" Щитова.