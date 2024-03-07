Щитов: «Небольшой процент, что «Ак Барс» пройдет дальше, но все может быть»
Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Автомобилистом» (5:0, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Небольшой процент, что Казань пройдет дальше, но все может быть. Из оставшихся матчей «Автомобилист» одну игру точно должен взять. «Ак Барсу» будет неимоверно тяжело», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Следующий матч пройдет серии в Казани 8 марта. Начало — в 17.00 (мск).
Источник: «РБ Спорт»
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Торпедо – СКА
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