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Сегодня, 22:32

Щитов: «Небольшой процент, что «Ак Барс» пройдет дальше, но все может быть»

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Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Автомобилистом» (5:0, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Небольшой процент, что Казань пройдет дальше, но все может быть. Из оставшихся матчей «Автомобилист» одну игру точно должен взять. «Ак Барсу» будет неимоверно тяжело», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Следующий матч пройдет серии в Казани 8 марта. Начало — в 17.00 (мск).

Источник: «РБ Спорт»
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
0 - 0
3 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
0 - 0
3 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
3 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
3 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
6. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 2
Результаты / календарь
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9.03
10.03
11.03
7.03 12:00
Амур – Металлург Мг
 5 : 2
7.03 18:00
Лада – Авангард
 4 : 1
7.03 19:30
Торпедо – СКА
 1 : 4
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