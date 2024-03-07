Коньков: «Амуру» не стоит обольщаться, ничего еще не сделано»

Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков прокомментировал победу «Амура» над «Металлургом» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (5:2, 2-2).

«Шансы «Амура» не повышаются. Они остаются одинаковыми у обеих команд. Надо понимать, что «Магнитка» — очень серьезная команда. Не стоит обольщаться, ничего еще не сделано», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Пятая игра в серии пройдет в Магнитогорске 9 марта. Начало — в 14.30 мск.