Главный тренер «Лады» Браташ: «Наша победа над «Авангардом» была заслуженной»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу команды над «Авангардом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (4:1).

Клуб из Тольятти сократил отставание в серии до четырех побед — 1-3.

«Начало матча я могу списать на волнение игроков. Видимо, волнение помешало сыграть более рационально и правильно в обороне, поэтому позволили создать сопернику несколько голевых моментов, но, слава богу, Подъяпольский выручил. Ну а дальше все было хорошо, ребята справлялись и с соперником, и с заданием на игру. Неслучайно, мы выиграли и по броскам, и по вбрасываниям. Это говорит о том, что победа наша была заслуженной», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

Следующая игра между командами состоится 9 марта в Омске.

Второй раз в истории в сериях первого раунда плей-офф КХЛ не будет зафиксировано серий со счетом 4-0.