Главный тренер «Лады» Браташ: «Наша победа над «Авангардом» была заслуженной»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу команды над «Авангардом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (4:1).
Клуб из Тольятти сократил отставание в серии до четырех побед — 1-3.
«Начало матча я могу списать на волнение игроков. Видимо, волнение помешало сыграть более рационально и правильно в обороне, поэтому позволили создать сопернику несколько голевых моментов, но, слава богу, Подъяпольский выручил. Ну а дальше все было хорошо, ребята справлялись и с соперником, и с заданием на игру. Неслучайно, мы выиграли и по броскам, и по вбрасываниям. Это говорит о том, что победа наша была заслуженной», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
Следующая игра между командами состоится 9 марта в Омске.
Второй раз в истории в сериях первого раунда плей-офф КХЛ не будет зафиксировано серий со счетом 4-0.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|2 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|7.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|5 : 2
|7.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|4 : 1
|7.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|1 : 4