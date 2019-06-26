Щербак стал игроком "Авангарда"

⚡ А вот и наш новичок! Встречайте нападающего Никиту Щербака



Контракт рассчитан на три сезона.



В прошедшем сезоне Щербак сыграл 8 матчей и забросил одну шайбу за «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, а также провел 28 игр в АХЛ за «Лаваль Рокет» и «Онтарио Рейн», набрав 12 (5+7) очков. pic.twitter.com/BVneUKWZ4S