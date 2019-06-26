Щербак стал игроком "Авангарда"

Форвард Никита Щербак перешел в "Авангард", сообщает официальный Твиттер клуба. Ранее он выступал за "Лос-Анджелес" в НХЛ.
⚡ А вот и наш новичок! Встречайте нападающего Никиту Щербака— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 26 июня 2019 г.
Контракт рассчитан на три сезона.
В прошедшем сезоне Щербак сыграл 8 матчей и забросил одну шайбу за «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, а также провел 28 игр в АХЛ за «Лаваль Рокет» и «Онтарио Рейн», набрав 12 (5+7) очков. pic.twitter.com/BVneUKWZ4S
Контракт рассчитан на три сезона. В прошедшем сезоне 23-летний хоккеист сыграл 8 матчей и забросил одну шайбу за "Кингз", а также провел 28 игр в АХЛ за "Лаваль Рокет" и "Онтарио Рейн", набрав 12 (5+7) очков.
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https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1143888024528412673