Самонов, Шарипзянов, Буше и Набоков — лучшие игроки ноября в КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ чемпионата КХЛ определила лауреатов ноября в четырех номинациях.
Лучшим вратарем месяца признан Александр Самонов из «Салавата Юлаева» с коэффициентом надежности 1,68. В ноябре уфимская команда одержала 7 побед в 11 матчах с его участием. По воротам Самонова было нанесено 272 броска (24,7 в среднем за игру), из которых он отразил 93,75 процента. Голкипер в ноябре дважды сыграл на ноль: с «Ак Барсом» (1:0) и «Трактором» (4:0).
Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 13 (5+8) очков в 11 ноябрьских матчах. На счету 27-летнего хоккеиста победная шайба в матче с СКА, в котором он сделал хет-трик.
Лучший нападающий — Рид Буше («Авангард»), набравший 23 (13+10) очка в 11 матчах ноября. Американский легионер забросил победные шайбы в играх с «Витязем» (4:1) и «Трактором» (2:1 ОТ),
Новичком месяца стал голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков, одержавший 5 побед в 7 матчах месяца. Он отразил 93,81 процента бросков, коэффициент надежности в ноябре составил 1,81.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|10
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|11
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -