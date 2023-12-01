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Сегодня, 14:14

«Амур» победил минское «Динамо», Мищенко оформил ассистентский дубль

Руслан Минаев
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«Амур» дома обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев ассистентский дубль оформил Иван Мищенко. У гостей один гол забил Роман Горбунов.

«Амур» набрал 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Динамо» потерпело 4-е поражение подряд. Минчане с 34 очками располагаются на 34-й строчке «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Капустин — 7 (Коршков, Мищенко), 0:44 — 1:0. Панюков — 3 (бол., Мищенко, Рылов), 25:32 — 2:0. Горбунов — 11 (Хэмилтон, Меркли), 51:33 — 2:1.

Вратари: Бобков — Колосов (59:27).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (7+10+7) — 31 (11+9+11).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

1 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
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