Самонов о поражении от «Металлурга»: «Проспали первый период, нужно было реализовывать свои моменты»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2).

— Проспали первый период, нужно было реализовывать свои моменты, — приводит слова Самонова официальный сайт клуба. — После первой паузы надо было возвращаться в игру.

— У обеих команд было много потерь. С чем это связано?

— Может быть, и с качеством льда. Еще и первая домашняя игра, некий сумбур. У «Металлурга» пять игр через день. Может быть, они подустали.

«Салават» после 4 матчей имеет 4 очка и занимает шестое место в Восточной конференции.