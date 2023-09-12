Тренер «Сочи» Гольц — о победе над «Локомотивом»: «В этот раз сложилось все»

И. о. главного тренера «Сочи» Александр Гольц подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:0).

«Отмечу полную самоотдачу команды. Ребята все поймали на себя, здорово себя показали бригады меньшинства и большинства, выручил вратарь. У команды был классный настрой. На лидеров такой же настрой, как и на остальные команды. Так сложилось, что обыграли «Ак Барс» и «Локомотив», могли и в других матчах побеждать. Где-то у нас не пошло, а в этот раз сложилось все. Связь с Дмитрием Кокоревым была через наушник по ходу матча, ему передавали информацию», — приводит слова Гольца официальный сайт КХЛ.

«Сочи» набрал 4 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У команды 3 поражения и 2 победы. Следующий матч «Сочи» проведет 13 сентября против «Северстали».