Тренер «Сочи» Гольц — о победе над «Локомотивом»: «В этот раз сложилось все»
И. о. главного тренера «Сочи» Александр Гольц подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:0).
«Отмечу полную самоотдачу команды. Ребята все поймали на себя, здорово себя показали бригады меньшинства и большинства, выручил вратарь. У команды был классный настрой. На лидеров такой же настрой, как и на остальные команды. Так сложилось, что обыграли «Ак Барс» и «Локомотив», могли и в других матчах побеждать. Где-то у нас не пошло, а в этот раз сложилось все. Связь с Дмитрием Кокоревым была через наушник по ходу матча, ему передавали информацию», — приводит слова Гольца официальный сайт КХЛ.
«Сочи» набрал 4 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У команды 3 поражения и 2 победы. Следующий матч «Сочи» проведет 13 сентября против «Северстали».
|Западная конференция
|И
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|О
|1
|Куньлунь РС
|5
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|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|4
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|10
|Локомотив
|4
|2
|2
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|11
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|12
|Лада
|4
|1
|3
|2
|12.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|12.09
|19:00
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -