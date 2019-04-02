Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова поздравила СКА с победой над ЦСКА (2:1 ОТ) в третьем матче серии финала Западной конференции.

- C победой, СКА, - написала Самодурова в своем Инстаграме.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий питерцев Николай Прохоркин. Счет в серии стал: 2-1 в пользу москвичей. Следующая встреча пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Напомним, Самодурова стала специальным гостем второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина СКА - "Локомотив" (6:1). Фигуристка показала свою произвольную программу в перерыве матча.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

Все о фигурном катании - здесь