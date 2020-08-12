Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы в матче Кубка Республики Башкортостан против «Трактора» (4:1).

— Честно говоря я и сам удивлен таким результатом, как бы это ни парадоксально звучало, потому что дали отдохнуть сегодня ребятам, тем кому за тридцать, под тридцать, — цитирует Разина официальный сайт КХЛ. — У нас идет поступательное движение. Предсезонка получается скомканной, поэтому чтобы исключить травмы, заявили на матч с «Трактором» 18 человек.

Молодые ребята оправдали доверие, пусть где-то сыграли на эмоциях, но положительные эмоции им нужны, плюс опыт. Спасибо команде за игру. Игра закончилась, жизнь продолжается.