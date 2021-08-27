«Салават Юлаев» заключил полноценный контракт с Николаем Кулеминым

«Салават Юлаев» заключил пробный контракт с нападающим Николаем Кулеминым, сообщает сайт клуба. Ранее 35-летний форвард находился в клубе на просмотровом контракте.

В сезоне-2020/21 Кулемин провел 34 матча за «Металлург», на его счету 8 (6+2) очков. Всего в карьере он принял участие в 309 матчах за команду из Магнитогорска и набрал 185 (101+84) очков.

В апреле Кулемин расторг контракт с магнитогорским «Металлургом» по обоюдному согласию сторон.