«Витязь» переиграл «Куньлунь» на Кубке мэра Москвы
16:19
«Витязь» переиграл «Куньлунь» в товарищеском матче на Кубке мэра Москвы. Команда из Подольска выиграла со счетом 4:2.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубок мэра Москвы
«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Яремчук — 2 (Одетт, Стеклов), 11:42 — 1:0. Локхарт — 5 (бол., П. Фу, Николлс), 17:26 — 1:1. Вонг — 1 (Джо), 31:39 — 1:2. Гребенщиков — 1 (Нестеров), 37:18 — 2:2. Мусин — 1 (Головков, Яремчук), 47:12 — 3:2. Ларичев — 1 (бол., п.в.), 59:59 — 4:2.
Вратари: Тодыков — Лазушин (58:18 — 59:59).
Судьи: Ермолаев, Прокуратов.
27 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».
Читайте также
На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю