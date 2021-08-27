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«Витязь» переиграл «Куньлунь» на Кубке мэра Москвы

16:19
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«Витязь» переиграл «Куньлунь» в товарищеском матче на Кубке мэра Москвы. Команда из Подольска выиграла со счетом 4:2.

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Кубок мэра Москвы

«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Яремчук — 2 (Одетт, Стеклов), 11:42 — 1:0. Локхарт — 5 (бол., П. Фу, Николлс), 17:26 — 1:1. Вонг — 1 (Джо), 31:39 — 1:2. Гребенщиков — 1 (Нестеров), 37:18 — 2:2. Мусин — 1 (Головков, Яремчук), 47:12 — 3:2. Ларичев — 1 (бол., п.в.), 59:59 — 4:2.

Вратари: Тодыков — Лазушин (58:18 — 59:59).

Судьи: Ермолаев, Прокуратов.

27 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».

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Иван Шитик все материалы автора

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