Зарипову предложат должность в системе «Ак Барса»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что по завершении карьеры нападающему Данису Зарипову будет предложена должность в системе клуба.

«Данис принял решение о завершении карьеры, клуб его в этом решении поддержал. Будем помогать ему в разных аспектах. Думаю, будет предложение от клуба, чтобы он продолжил карьеру как функционер, у него есть богатый опыт, которым он может поделиться. Всё будет зависеть от него — захочет он продолжать в клубе или нет, но мы всегда рады его видеть», — цитирует Валиуллина официальный сайт КХЛ.

Вчера, 26 августа, 40-летний Зарипов объявил, что сезон-2021/22 станет для него последним в профессиональной карьере игрока.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 40 матчах и набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+12».

Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина.