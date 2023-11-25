«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ
«Салават Юлаев» на своем льду одержал победу над «Трактором» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Клуб из Уфы на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками в 35 матчах. У челябинской команды 40 очков в 35 играх и седьмая строчка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|24
|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Автомобилист
|36
|19
|17
|42
|7
|Трактор
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|35
|16
|19
|37
|9
|Амур
|34
|14
|20
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|32
|9
|23
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|36
|23
|13
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|8
|Северсталь
|34
|14
|20
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|35
|13
|22
|28
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
Результаты / календарь
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26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
|25.11
|12:00
|
Сибирь – Нефтехимик
|3 : 1
|25.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|4 : 0
|25.11
|14:30
|
Металлург Мг – Спартак
|3 : 1
|25.11
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|3 : 2 ОТ
|25.11
|17:00
|
Витязь – Ак Барс
|2 : 3
|25.11
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -
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