«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» на своем льду одержал победу над «Трактором» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Клуб из Уфы на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками в 35 матчах. У челябинской команды 40 очков в 35 играх и седьмая строчка.