«Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ в субботу, 2 марта. Игра пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Башкортостана трансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начало эфира — 16.15 по местному времени. Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ, начнется трансляция в 16.20 по местному времени.

Первая игра серии завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинской команды.

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