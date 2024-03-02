Яковлев: «В первом матче с «Амуром» сказывалось давление. Дальше «Металлургу» надо добавлять»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подытожил стартовый матч в первом раунде плей-офф КХЛ против «Амура» (2:1).

«Хорошее впечатление от матча. Сразу включились, переключили головы, потому что игры плей-офф — совсем другое. Почему долго не могли забить? Волнение сказывалось, было много неправильных решений, где-то торопились. Спишем все на первый матч, дальше надо однозначно прибавлять», — приводит слова Яковлева Metaratings.ru.

Вторая игра в серии пройдет 3 марта в Магнитогорске. Начало — в 14.30 мск.

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 32-летний Яковлев провел 64 матча, в которых набрал 27 (6+21) очков.