«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор»

«Салават Юлаев» на своем льду одержал победу над «Трактором» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Голы в этой встрече забили Данил Башкиров, Джошуа Ливо, Владислав Ефремов и Александр Хмелевский, на счету которого также результативная передача.

Клуб из Уфы на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками в 35 матчах. У челябинской команды 40 очков в 35 играх и седьмая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Голы: Башкиров — 4 (мен.), 47:35 — 1:0. Хмелевский — 17 (Дроздов, Алалыкин), 49:45 — 2:0. Ливо — 4 (Хмелевский), 53:41 — 3:0. Ефремов — 6 (Кузьмин), 58:43 — 4:0.

Вратари: Самонов — Фукале.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 25 (9+8+8) — 35 (10+11+14).

Судьи: Морозов, Фатеев.

25 ноября. Уфа. Уфа-Арена. 8414 зрителей.