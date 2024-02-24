«Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири»
«Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.
У хозяев отличился Александр Шаров. У победителей шайбы забросили Никита Коротков и Энди Андреофф.
«Салават Юлаев» с 88 очками в 67 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 67 баллами после 67 игр находится на 9-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Шаров — 19 (Орлович-Грудков, Шмелев), 23:58 — 1:0. Коротков — 3 (Назаров, Ахияров), 32:08 — 1:1. Андреофф — 27 (бол., Белоусов, Мерфи), 34:03 — 1:2.
Вратари: Ежов (58:07) — Красоткин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (6+11+11) — 21 (8+8+5).
Судьи: Оленин, Сергеев.
24 февраля. Уфа. Уфа-Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|66
|42
|24
|91
|2
|Авангард
|66
|43
|23
|91
|3
|Сал. Юлаев
|66
|41
|25
|88
|4
|Ак Барс
|66
|39
|27
|80
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|66
|35
|31
|76
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|66
|29
|37
|70
|9
|Нефтехимик
|67
|26
|41
|67
|10
|Сибирь
|66
|27
|39
|65
|11
|Адмирал
|66
|21
|45
|53
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|46
|21
|95
|2
|Динамо М
|66
|44
|22
|94
|3
|Локомотив
|67
|44
|23
|93
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|66
|36
|30
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
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24.02
25.02
26.02
|24.02
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|1 : 2
|24.02
|14:00
|
Барыс – Лада
|1 : 4
|24.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2
|24.02
|14:30
|
Трактор – Авангард
|- : -
|24.02
|15:00
|
Металлург Мг – Витязь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Динамо М – Адмирал
|- : -
|24.02
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|24.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -
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