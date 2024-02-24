«Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири»

«Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У хозяев отличился Александр Шаров. У победителей шайбы забросили Никита Коротков и Энди Андреофф.

«Салават Юлаев» с 88 очками в 67 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 67 баллами после 67 игр находится на 9-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Шаров — 19 (Орлович-Грудков, Шмелев), 23:58 — 1:0. Коротков — 3 (Назаров, Ахияров), 32:08 — 1:1. Андреофф — 27 (бол., Белоусов, Мерфи), 34:03 — 1:2.

Вратари: Ежов (58:07) — Красоткин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (6+11+11) — 21 (8+8+5).

Судьи: Оленин, Сергеев.

24 февраля. Уфа. Уфа-Арена.