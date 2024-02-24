«Трактор» в серии буллитов победил «Авангард»
«Трактор» на своем льду победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
За омскую команду в основное время голы забили Томаш Юрчо и Николай Прохоркин. У клуба из Челябинска отличись Илья Карпухин и Виктор Антипин. Победный буллит забросил форвард хозяев Максим Шабанов.
«Авангард» набрал 92 очка после 67 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 78 очками располагается на шестой строчке.
В заключительном матче регулярного чемпионата омичи сыграют против «Металлурга», а челябинская команда — против «Амура».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Юрчо — 8 (Прохоркин, Жафяров), 7:19 — 0:1. Карпухин — 6 (Телегин, Попов), 10:36 — 1:1. Прохоркин — 17 (Киселевич, Ткачев), 28:14 — 1:2. Антипин — 4 (Жарков, Попов), 30:34 — 2:2.
Победный буллит: Шабанов.
Вратари: Фукале — Проскуряков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 50 (21+13+13+3) — 21 (7+4+8+2).
Судьи: Бирин, Морозов.
24 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|43
|24
|93
|2
|Авангард
|67
|43
|24
|92
|3
|Сал. Юлаев
|67
|41
|26
|88
|4
|Ак Барс
|66
|39
|27
|80
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|67
|36
|31
|78
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|66
|29
|37
|70
|9
|Сибирь
|67
|28
|39
|67
|10
|Нефтехимик
|67
|26
|41
|67
|11
|Адмирал
|66
|21
|45
|53
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|46
|21
|95
|2
|Динамо М
|66
|44
|22
|94
|3
|Локомотив
|67
|44
|23
|93
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|66
|36
|30
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|24.02
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|1 : 2
|24.02
|14:00
|
Барыс – Лада
|1 : 4
|24.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2
|24.02
|14:30
|
Трактор – Авангард
|3 : 2 Б
|24.02
|15:00
|
Металлург Мг – Витязь
|2 : 1
|24.02
|17:00
|
Динамо М – Адмирал
|- : -
|24.02
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|24.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -