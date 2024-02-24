«Трактор» в серии буллитов победил «Авангард»

«Трактор» на своем льду победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

За омскую команду в основное время голы забили Томаш Юрчо и Николай Прохоркин. У клуба из Челябинска отличись Илья Карпухин и Виктор Антипин. Победный буллит забросил форвард хозяев Максим Шабанов.

«Авангард» набрал 92 очка после 67 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 78 очками располагается на шестой строчке.

В заключительном матче регулярного чемпионата омичи сыграют против «Металлурга», а челябинская команда — против «Амура».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Юрчо — 8 (Прохоркин, Жафяров), 7:19 — 0:1. Карпухин — 6 (Телегин, Попов), 10:36 — 1:1. Прохоркин — 17 (Киселевич, Ткачев), 28:14 — 1:2. Антипин — 4 (Жарков, Попов), 30:34 — 2:2.

Победный буллит: Шабанов.

Вратари: Фукале — Проскуряков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 50 (21+13+13+3) — 21 (7+4+8+2).

Судьи: Бирин, Морозов.

24 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.