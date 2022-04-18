«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Коледовым

Защитник Павел Коледов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два сезона.

«Переговоры прошли легко и быстро. Когда поступило предложение от клуба, я долго не думал. Мне нравится играть в Уфе, нравится обстановка в команде, нравится, как нас поддерживают болельщики. Поэтому я принял решение подписать соглашение. Хочется сделать еще шаг вперед в игре. Я верю в нашу команду. Нам по силам выиграть Кубок Гагарина», — передает слова Коледова сайт уфимского клуба.

В сезоне-2021/22 Коледов отыграл за «юлаевцев» 49 матчей, отметившись 12 (3+9) набранными очками при показателе полезности «+13».

Хоккеист выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. До «Салавата» защитник играл за «Сибирь», «Сочи» и «Локомотив».