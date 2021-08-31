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«Салават Юлаев» предложит Хартикайнену новый контракт

16:41
Теему Хартикайнен. Фото photo.khl.ru
Теему Хартикайнен. Фото photo.khl.ru
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Руководство клуба «Салават Юлаев» постарается сохранить нападающего Тему Хартикайнена, контракт которого истекает по окончании сезона-2021/22.

«Мы сделаем все, чтобы он остался в команде, это ключевой игрок нашей команды, который является действительно иконой и с каждым годом улучшает свою игру. Надеемся, что переговорный процесс с ним пройдет как обычно, без проблем», — сообщил директор клуба Ринат Баширов ТАСС.

Финский нападающий Хартикайнен выступает за клуб «Салават Юлаев» с 2013 года, за это время он провел 519 матчей, забросил 173 шайбы и сделал 221 результативную передачу.

Также в конце сезона завершаются контракты у нападающего Маркуса Гранлунда, вратаря Юхи Метсолы, защитника Филипа Ларсена. Решение по ним будет приниматься по результатам текущего сезона, отметил генеральный директор.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12263087

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Иван Шитик все материалы автора

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