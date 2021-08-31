Защитник Коробов вернется в минское «Динамо»

Минское «Динамо» подпишет контракт с защитником сборной Белоруссии Дмитрием Коробовым. Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает Telegram-канал «Хоккейный Бульбаш».

В минувшем сезоне 32-летний Коробов провел 36 матчей за клуб «Салават Юлаев» и отдал семь голевых передач при показателе полезности «+5».

В межсезонье Коробова обменяли в «Спартак», но 26 августа москвичи расторгли контракт с белорусом.