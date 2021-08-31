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Защитник Коробов вернется в минское «Динамо»

15:57
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Минское «Динамо» подпишет контракт с защитником сборной Белоруссии Дмитрием Коробовым. Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает Telegram-канал «Хоккейный Бульбаш».

В минувшем сезоне 32-летний Коробов провел 36 матчей за клуб «Салават Юлаев» и отдал семь голевых передач при показателе полезности «+5».

В межсезонье Коробова обменяли в «Спартак», но 26 августа москвичи расторгли контракт с белорусом.

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Иван Шитик все материалы автора

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