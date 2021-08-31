Защитник Антипин рассказал об адаптации в «Витязе»

Защитник «Витязя» Виктор Антипин рассказал об адаптации в команде.

«Сложно ли было адаптироваться к новым задачам? В принципе, везде, во всех клубах нужно показывать свою лучшую игру. И в «Металлурге», и в СКА, и здесь, в «Витязе». Да, в Подольске команда немножко отличается, ставит другие задачи. Но чтобы их выполнить, надо играть на полную катушку, показывать свой лучший хоккей. Здесь ничего нового нет. Поэтому как-то перестраиваться не надо. Думаю, в этом плане разницы с Магнитогорском и Санкт-Петербургом нет.

Понимал ли, что дело идет к отъезду из Питера? Насчет понимания не ко мне вопрос, а к руководству клуба. Я этим не занимался», — приводит слова Антипина «Известия».

15 июня стало известно, что СКА и «Витязь» произвели обмен. В подмосковную команду перешли нападающий Миро Аалтонен и защитник Виктор Антипин. А состав армейцев пополнили форварды Захар Бардаков и Данила Моисеев, а также защитники Даниил Пыленков и Юрий Паутов.