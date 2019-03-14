"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист"

"Салават Юлаев" в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина обыграл "Автомобилист" со счетом 1:0. Гол забил Йоонас Кемппайнен.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 16 марта в Екатеринбурге.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/2 финала
Первый матч
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Кемппайнен - 4 (бол., Ларсен, Умарк), 22:55 - 0:1.
Вратари: Коварж (58:52) - Метсола.
Штраф: 20 - 10.
Броски: 34 (11+9+14) - 24 (6+11+7).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
14 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".
Счет в серии: 0-1
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