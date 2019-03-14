"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист"

"Салават Юлаев" в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина обыграл "Автомобилист"​ со счетом 1:0. Гол забил Йоонас Кемппайнен.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 16 марта в Екатеринбурге.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Первый матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Кемппайнен - 4 (бол., Ларсен, Умарк), 22:55 - 0:1.

Вратари: Коварж (58:52) - Метсола.

Штраф: 20 - 10.

Броски: 34 (11+9+14) - 24 (6+11+7).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

14 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Счет в серии: 0-1